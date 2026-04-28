[4.25 練習試合 U-17日本代表 3-2 日本大 JFA夢フィールド]年始の国立競技場を沸かせた早生まれの17歳が、“09ジャパン”の狩人としてAFC U17アジアカップに臨む。尚志高MF星宗介(3年)はベスト4入りを果たした全国高校選手権での活躍が評価され、今年2月の広島合宿からU-17日本代表に定着した注目のボランチ。2月〜3月のU-17日本高校選抜として出場した静岡県ヤングサッカーフェスティバル、3月のU-17日本代表アルゼンチン遠征