プレミアリーグ 25/26の第34節 マンチェスター・ユナイテッドとブレントフォードの試合が、4月28日04:00にオールド・トラフォードにて行われた。 マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、ブライアン・ムブモ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・