5月3日（日）よる10時30分より第4話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。当記事では、4月26日（日）放送の第3話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みますミンソク（志尊淳）が23年前に桃子（仁村紗和）に教えた言葉「10回切って倒れない木はない」。当時高熱で倒れた桃子は、目覚めた時にそばにいた拓人（京本大我）から教わったと思い込んでし