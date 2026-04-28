東京・後楽園ホールで行われた格闘技イベントで、現王者から2ダウンを奪って圧勝したタイ人女子ファイターが「岡田結実に似てる」「めっちゃかわええ」など注目を集める一幕があった。【映像】「岡田結実に似てる」と話題の美女ファイターその選手は「RISE197」のメインイベントでノンタイトル戦ながら第4代RISE QUEENミニフライ級王者の宮本芽依（KRAZY BEE）を圧倒。3−0大差の判定で勝利した23歳のパヤーフォン・バンチャメ