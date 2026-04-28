「暴力団排除」という言葉が、いまほど社会に浸透していなかった時代がある。プロ野球界もまた、その例外ではなかった。【写真を見る】プロ野球の“闇”に挑んだ2人の男暴力団排除めぐる終わりなき戦い...元地検特捜部長とヤメ検弁護士の宿命【平成事件史の舞台裏(33)】球界の闇に真正面から向き合い、「反社会勢力」を締め出す礎を築いたのが、元東京地検特捜部長・熊粼勝彦と、その右腕として奔走した弁護士・猪狩俊郎で