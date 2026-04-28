メリル・ストリープとアン・ハサウェイが、4月30日・5月7日23時放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に登場。あこがれのアカデミー女優降臨に、指原莉乃は“ド緊張”、アン ミカは感激のあまり涙ぐむ。【写真】メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ、『トークィーンズ』で超笑顔！4月30日・5月7日のゲストは、映画『プラダを着た悪魔２』の公開を前に来日中のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。なんと、このたびの