黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第2話が27日に放送され、都知事について語る茉莉（黒木）と、彼女の話に応えるあかり（野呂佳代）の姿が描かれると、ネット上には「グッとくる」「最高脚本だ」「涙が出てくる」などの声が集まった。【写真】あかり（野呂佳代）を説得する茉莉（黒木華）『銀河の一票』第2話より本作は、ある告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘