テレビ朝日系「プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎」合体２時間ＳＰ（午後７時）が２８日に放送される。「プラチナファミリー」には明治維新の立役者・岩倉具視の子孫が登場する。ＭＣの小泉孝太郎と高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」。今回は岩倉具視の子孫・正和さんに密着する。正和さんの職業は、日