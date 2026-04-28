『目の見えない人が見ている世界』（アンドリュー・リーランド 著／濱浦奈緒子 訳）「あんた、星が見えてないの！」と母親が驚く。【画像】大学1年で「20〜30年後に失明する」と宣告された…『目の見えない人が見ている世界』を見る小学生のときから目に不調を感じていたアンドリューは、大学1年のときには夜空の星が見えなくなっていた。網膜色素変性症と診断され、これからだんだん視野が狭くなっていき、20年後か30年後には失