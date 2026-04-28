公示地価が発表された。東京都区部の地価は住宅地で対前年比9.0％、商業地で同13.8％という高い伸びを示した。昨年は大阪・関西万博で盛り上がった大阪市も住宅地で6.5％、商業地で12.7％と、東京都区部に次いで高い上昇率となった。【写真】この記事の写真を見る（3枚）いっぽう三大都市の一角である名古屋市はどうかといえば、住宅地が3.1％、商業地が4.5％の伸びと前年の上昇率（住宅地3.6％、商業地5.0％）を下回る結果と