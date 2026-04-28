7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗と吉澤閑也が、28日放送のフジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（後7：00）に出演する。放送に先駆け、収録の感想と視聴者へのメッセージが公開された。【番組カット】ユニフォーム×デニムの着こなしに個性が出るTravis Japan同番組は、独自の視点で答えを導き出す超調査バラエティー番組。5回目の放送となる今回の内容は、「陰キャVS陽キャ！