米司法省で開かれた事件に関する記者会見＝27日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米主要メディアは27日、トランプ大統領や政権幹部が出席した25日の夕食会での発砲事件で、逮捕された男がトランプ氏への殺人未遂や犯罪目的での銃器使用など計三つの容疑で訴追されたと伝えた。事件直前には家族に対し、政権の「最高位から順に標的」にするとのメッセージを送付していた。捜査当局は動機の解明を本格化させた。