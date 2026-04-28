アメリカのトランプ大統領が出席する夕食会の会場近くで起きた銃撃事件について、ホワイトハウスは「3度目の暗殺未遂事件」だと明言しました。ホワイトハウスレビット報道官「これはトランプ大統領に対する、過去2年間で3度目の暗殺未遂事件だ」ホワイトハウスのレビット報道官は27日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会の会場近くで起きた銃撃事件について、「トランプ大統領に対する3度目の暗殺未遂事件」と明言。民主党の