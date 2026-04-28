戦闘機への攻撃も実施していたウクライナ保安庁は2026年4月26日、セヴァストポリにあるロシア黒海艦隊の海軍基地およびベルベク軍用飛行場への攻撃結果を発表しました。【画像】駐機してある機体に突入…これが、標的となった戦闘機ですこの攻撃は4月18日から19日にかけての夜間に実施されたもので、当初は揚陸艦「ヤマル」と「ニコライ・フィルチェンコフ」のほか、レーダー施設を破壊したと報告されていましたが、新たに飛行