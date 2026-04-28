ウーケは富山県入善町の本社工場に、無菌包装米飯を製造する第4工場を竣工した。現在は約1億2千万食を生産しており、新工場の稼働で約4千万食の増産を見込む。同社は09年から富山県産のコシヒカリなどを使ったパックご飯の製造を始め、13年と19年に工場を増設。既存の工場が24時間操業で余力がなく、新たな需要に対応するため新設した。アメリカ向けの輸出を強化する狙いもあり、米国食品医薬品局（FDA）の認証に対応する酸