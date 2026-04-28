もっと自信を持ちたい。でも、何をすればいいかわからない……。「私の人生、このままでいいのか？」そんな悩みを持つ人におすすめの本がある。15年以上にわたり、リーダーシップと行動心理学の研究を続けてきた著者、池田貴将による新刊『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』だ。人生にブレイクスルーを起こし、別人級に成長することができる「すごい習慣術」を網羅している。本記事では、自信の見つけ方につ