千賀もロッキーズ打線につかまった(C)Getty Images巻き返しへの兆しが見えてこない。今月に入り12連敗を喫していたメッツは、本拠地でのツインズ戦で連敗を止め、2連勝を飾りながらも、先週末のロッキーズで3連敗。地元でふたたび、暗いトンネルに入り込みつつある状況だ。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るロッキーズとのカード初戦、現地時間4月24日のゲームでメッツはフレディ・ペラルタ