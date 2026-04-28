井上との東京ドーム決戦に挑む中谷(C)Getty Images怒涛の勢いでスターダムをのし上がってきた“ビッグバン”は、キャリア最大級と言える壁に立ち向かう。来る5月2日、WBA＆WBC＆WBOスーパーバンタム級1位の中谷潤人（M・T）は、東京ドームで行われるボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者の井上尚弥（大橋）に挑む。【動画】衝撃のカウンター！ モロニーを沈めた中谷潤人の圧巻KOシーンをチェック