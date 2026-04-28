その日、21歳のウサギさんは3歳の子供を抱え、寒空の下で途方に暮れていた。【体験談】夫と家に居るはずの娘から仕事中に電話が。出たら中年女性の声で…見知らぬ土地で夫と口論になり、夫が一人で男性用サウナに籠ってしまったのだ。時間は夜の11時ごろ。サウナの前で夫を持つ彼女に、声をかけた人が居て......。40代になった彼女が振り返る、当時の思い出。＜ウサギさんからのおたより＞私がまだ21で、夫が26、子供が3歳だったこ