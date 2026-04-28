広島の床田寛樹投手（３１）が２７日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、先発する２８日・巨人戦（東京ド）に向けて最終調整した。チームは引き分けを挟んで３連敗中で借金７を抱える厳しい状況。今年初となる９連戦の頭を担う左腕は「先制点をなんとか（与えずに）って感じで」と意気込み、今季初勝利への気合をのぞかせた。気負いはない。役割を全うした先に味方からの援護があり、勝利が待っていると信じて