千葉県競馬組合（千葉県船橋市）は２７日、４月に船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーに就任した、俳優＆アーティストの山下智久が出演する新テレビＣＭ「ＨＥＡＲＴＢＥＡＴ」篇を２８日より順次、放映開始することを発表した。今回はかねてより「船橋の街を盛り上げたい」という想いを抱いていた地元・船橋市出身の山下が、船橋が生んだ名馬ミューチャリーと共演する内容となっている。ミューチャリーは船橋・矢野義