武豊騎手のデビュー40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、4月28日から銀座三越で開催される。会場では過去のレースを振り返る展示に加え、AI音声などを活用した体験型コンテンツも用意されている。自身を再現したAIについて、武騎手は「自分が答えそうなことを本当に喋っているなと思いましたし、楽しんでいただきたいですね」と語り、再現度の高さに驚きを見せた。武豊、40年の歩みを回顧「気がつ