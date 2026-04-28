4月29日（水）に大井競馬場で行われる、羽田盃（Jpn1・3歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。今年は大きく抜けた存在は見当たらない。混戦模様のダート三冠競走初戦は20時05分。【ブルーバードカップ】戸崎圭太フィンガーが交流重賞初制覇混戦必至1枠1番トリグラフヒル牡3・57.0・松山弘平大久保龍志・栗東2枠2番リアライズグリント牡3・57.0・坂井瑠星矢作芳人・栗東3枠3番サンラザール牡3・57.0・矢野貴之藤田輝信