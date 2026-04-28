歌手・千昌夫（７９）がプライベート姿をアップした。千は２７日に自身のインスタグラムを更新。「女房と」とつづり、金髪女性との２ショットをアップした。ハッシュタグには「＃女房＃感謝」と添え、フォロワーから「奥様ですか？」「ラブラブ最高ですね」「お二人ともベストカップルお似合いですね」との声が上がった。１９７７年に発売した「北国の春」を始め、「津軽平野」「望郷酒場」などヒット曲多数の千。これまで