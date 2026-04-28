そのユニークなスイングから打ち出されるビッグボールは数々の優勝をつかみとり、世界ランク1 位に長らく君臨する強さを誇る。そのシェフラーの強さの秘密を徹底解説する！※成績やデータは2025年9月13日現在 【インパクト～フィニッシュ編】スコッティ・シェフラーのスイングを大解剖！ 通算成績プロ優勝回数：23勝・メジャー優勝回数：4勝2022年 マスターズ、2024年