卓球の張本美和選手が推し活にいそしみました。2026年世界卓球選手権ロンドン大会へ向け27日、代表選手らが出国しました。張本選手は上は日本代表のジャージを着用していましたが、下はサンリオのクロミのズボンをはいていました。記者から「好きなんですか」と尋ねられるとうれしそうに「大好きです。かわいいですよね」と笑顔。現在行われているサンリオキャラクター大賞2026の人気投票イベントにも参加しているようで、「投票し