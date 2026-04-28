2026年のゴールデンウィークを迎える中、この時期に頭を悩ませるのが出費だ。ゴールデンウィークをお得に過ごすにはどうすれば良いのか…新潟県出身の節約アドバイザー・丸山晴美さんに聞いた。 ■“買い物”をレジャー代わりにしない 大型連休を楽しみにしている人がいる一方で、家計としては“出費”が多くなるのが悩ましいところ。 街の人からは「旅行のために普段頑張って、なるべ