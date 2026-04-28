米国債利回り（NY時間16:36）（日本時間05:36） 米2年債 3.797（+0.019） 米10年債4.339（+0.038） 米30年債4.943（+0.036） 期待インフレ率2.447（+0.020） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。イラン和平交渉再開の試みが停滞し、原油価格が上昇したことが背景。このこの日は２年債と５年債の入札が実施され、堅調な需要を示したものの反応は限定的。 ２A