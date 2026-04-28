ドル円、一時１５９円台前半に下落各国中銀の金融政策に関心＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も一時１５９円台前半に値を落とした。イランが、米国が港湾封鎖を解除することを条件に、海峡再開に向けた暫定合意を受け入れる姿勢を示したと報じられている。 ただ、早期解決に懐疑的な見方は根強く、不透明な状況に変化はない。ホルムズ海峡も事実上の閉鎖のまま。事態は依然として膠着