「謎解きの仕掛け人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。勉強が大好きになった理由を明かした。今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。「男子御三家」と言われる麻布中に算数満点で合格。進学した東大工学部では在学中に会社を設立した松丸は自身の勉強法について聞かれると「ごほうびのおかげで勉強が好きになれた