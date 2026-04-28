米大リーグが２７日（日本時間２８日）、２０日から２６日までの週間ＭＶＰを発表した。ア・リーグは２４打数１３安打の打率５割４分２厘、３本塁打、７打点の大活躍だったアスレチックスのＣ・コルテス外野手。ナ・リーグも打率こそ３割６分４厘ながら４本塁打、１２打点をたたき出したダイヤモンドバックスのＩ・バルガス内野手がともに、初の受賞となった。４本塁打含む打率４割１分７厘、６打点のカブスの鈴木誠也外野手も