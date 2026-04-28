開幕前は、ソフトバンクと並ぶパ・リーグの二強との評価が高く、優勝候補の一角と評されてきた日本ハム。しかし、開幕からちょうどひと月が経った4月27日現在、11勝15敗、最下位とゲーム差なしの5位と予想外の低迷である。その原因のひとつが、リーグNO.1とも言われた投手陣の不調。中でも、ライバル・ソフトバンクから大枚をはたいて獲得した有原航平投手（33)の不調が際立っている。2年連続最多勝投手に何があったのか。＊＊