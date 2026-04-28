話を聞いてみたいと思っていた。今年３月に厩舎を開業した室井潔調教師（５０）＝美浦＝は、５０歳にして新たなスタートを切った。記者とは同世代。この歳になって新しい事を始めることへの気持ちを知りたかった。室井師の父は宇都宮競馬で調教師をしていた室井康雄氏でブライアンズロマン、ベラミロードなどの名馬を育てた。「父の影響もあってこの世界に入り、背中を見てきたので、この仕事をやろうと決めた時から調教師にな