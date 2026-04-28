「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）復活を遂げたダービー馬が新たな偉業に挑む。大阪杯でＶ発進を決めたクロワデュノールが１６、１７年の春盾で連覇を決めたキタサンブラックとの父子制覇を目指す。未知の距離、コースだが、父譲りの素質の高さと自在性をもってすれば対応可能。Ｇ１連勝で現役最強を証明する。データ班はアドマイヤテラを猛プッシュ。スタミナ自慢のステイヤーがＧ１初制覇を成し遂げるとみた。偉大