【ニューヨーク共同】週明け27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続落し、前週末比62.92ドル安の4万9167.79ドルで取引を終えた。中東情勢の先行きへの不透明感から、売り注文がやや優勢となった。週末に米イランの再協議が見送られたことなどを背景に、戦闘終結への期待感が後退した。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を29日に控えて様子見ムードも強