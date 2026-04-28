核軍縮への道筋などを話し合うNPT再検討会議がアメリカ・ニューヨークで始まりました。イランの副議長選出をめぐり、開幕直後から非難の応酬となりました。NPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、核軍縮や核の不拡散などに向けた取り組みについて話し合うため、5年に1度開催されているものです。国連グテーレス事務総長「苦労して築き上げたルールや軍備の規制が崩壊しつつある」グテーレス事務総長は条約への信頼が損なわれつつあ