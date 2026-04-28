【「運命の巻戻士」12巻】 4月28日 発売 価格：638円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「運命の巻戻士」の12巻を4月28日に発売する。価格は638円。 本作は「月刊コロコロコミック」で連載されている“ループもの”マンガ。監督・松本理恵氏、アニメーション制作・ボンズフィルムの布陣でTVアニメ化されることも決定している。 12巻では、時空を超えた運命の