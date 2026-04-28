【「ケツバトラー」4巻】 4月28日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ケツバトラー」の4巻を4月28日に発売する。価格は770円。 本作はお尻に剣を挟んで戦う“ケツバトラー”の活躍を描いた作品。2026年の「アニメ化してほしいマンガランキング」では第3位に輝いている。 4巻では御尻隊総帥・御尻楽最と史上最凶のケツバトラー