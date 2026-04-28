【「呪ロ」1巻】 4月28日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「呪ロ」の1巻を4月28日に発売する。価格は880円。 本作は「SHAMAN KING」の作者・武井宏之氏による最新作。「コロちゃお」と「週刊コロコロコミック」にて連載が行なわれている。 物語の舞台は、霊の存在が科学的に解明された2046年。主人公・俊作は世界各地で発生する謎の大霊障災害「百鬼