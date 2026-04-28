2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・休）まで、東京・多摩エリアの注目イベント「東京たま大恐竜博」を開催します。会場はJR八王子駅・京王八王子駅から徒歩数分という好アクセスの「東京たま未来メッセ」。全長15メートルの実物大ティラノサウルスをはじめ、最新技術で動いて吠える12体の恐竜たちが、来場者を太古の世界へ誘います。本イベントは、鉄道アクセス至便な立地を活かした「タイパ（タイムパフォーマンス）」の高さ