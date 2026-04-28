韓国の美人チアリーダー、キム・ヒョニョンのプロポーションがファンを虜にしている。【写真】二度見必至！キム・ヒョニョンの圧巻ボリュームキム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「ガンミンさんのユーチューブでトレーニングを習ってきました」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるトレーニングジムでボディビルダーのキム・ガンミンと2SHOTを撮るキム・ヒョニョンが写って