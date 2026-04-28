プレミアリーグ第34節が27日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとブレントフォードが対戦した。マンチェスター・ユナイテッドは、試合開始前の時点でリーグ3位につけている。チャンピオンズリーグ（CL）圏外の6位ブライトンとの勝ち点差は「8」であり、白星を手にして来季のCL出場をより確かなものにしたいところだった。対するブレントフォードは、勝ち点「48」でリーグ9位に位置しており、6位ブライトンとの勝ち点差