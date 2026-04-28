ソフトバンクが“先手必勝ローテ”に再編し嫌な流れの払拭を図る。4月のカード初戦は1勝6敗で4連敗中。4カード連続の負け越しとなっており、小久保監督も「このままではズルズルといってしまう」と危機感をのぞかせるところだ。そんな中、2・5ゲーム差で追う首位・オリックス戦の先陣を松本晴が切る。これまでは週末カードだったが中8日で“火曜の男”を託された。前回19日の登板もオリックス戦で、1―1の9回に勝ち越され黒星