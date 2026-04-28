中国メディアの快科技は27日、半導体の受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）について、人工知能（AI）需要を追い風に時価総額が1兆8000億ドル（約286兆2000億円）に達して米メタ（旧フェイスブック）とサウジアラビア国営石油会社サウジアラムコを抜いて世界7位の企業になったと報じた。ブルームバーグによると、韓国のサムスン電子とSKハイニックスの時価総額を合わせると約1兆5000億ドル（約238兆5000億円）に上る。