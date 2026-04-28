左手骨折からの復帰を目指すソフトバンク・杉山一樹投手（28）が5月1日の中日とのファーム公式戦（ナゴヤ）で実戦登板することが27日、分かった。5月上旬の1軍復帰が有力。11日の日本ハム戦（エスコン）での自身の投球に納得がいかず、ベンチを殴打して負傷し、13日に手術を行っていた。この日のキャッチボールで術後初めて左手で捕球に成功。術後わずか18日でのマウンドは守護神の責任感の表れだ。左手骨折から3週間足らず