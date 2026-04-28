日本ハムの選手会長の清宮幸が大型連戦の先導役となる。28日の敵地・西武戦から9連戦がスタート。チームは4連敗中の踏ん張りどころを迎え、「日々ギリギリだが、一日一本出せるように」と意気込んだ。7連戦以上の経験は22年が最後。同年9月は11連戦に全試合出場して打率・308、4本塁打10打点と活躍した。「睡眠と体のケアが大事。お尻や腿裏が張りやすいので、しっかりとケアをして臨みたい」と注意点を挙げた。