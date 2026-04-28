筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第43回は「四字熟語を発案」☆岩井俊介投手＝斜滑鬼球“斜めに滑る鬼のようなスライダー”という意味。曲がり幅の大きい自身の決め球をもとに考えた。読み方は「しゃかつききゅう」。目指す曲がり幅の度合いは「球場から出るくらい…。冗談です」と笑いを誘った。＜ちなみに＞色紙に書いた達筆な文字に周りの選手もびっくり！☆稲川竜汰投手