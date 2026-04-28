【万thly日記】日本ハムが誇る主砲・万波中正外野手（26）が、日常をコラムでつづる「万thly日記」。第23回はオフから横尾俊建打撃コーチ（32）と取り組んできた「Bebeast打法」について。打球の質を求めて、オープン戦では全球フルスイングする中で、2軍落ちを経験しながらも焦りはなし。現在、両リーグトップの8本塁打をマークしている理由の一端を明かした。昨オフから今春まで、横尾コーチと取り組んできたのが「Bebea