調整が遅れているソフトバンクのモイネロが来週にも今季初の実戦形式の登板に臨む可能性が出てきた。今週中に2度ブルペンに入る予定。倉野投手コーチは「試合、ライブBP（実戦形式の打撃練習）を含めて、実戦練習はブルペンを見てですね。今週を見て早ければ来週というところです」と説明。昨季リーグMVP左腕が着々と準備を進めている。