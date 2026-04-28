【栗原陵矢のくりs’トーク】開幕して1カ月がたちましたね。コラム第5回目は、登場曲についてお話しします。皆さん、僕が何の曲を使っているかパッと浮かびますか？僕の中で厳正なるオーディションを行い、今季の第1打席に選んだのは「CircleofLife」です。初めて使ったのは2020年で映画「ライオン・キング」を見た直後でした。聴いた時になんだか奮い立つ感じがしたんです。そして劇中歌で一番登場曲っぽいなと思いました